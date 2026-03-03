В части Шабранского и Хачмазского районов не будет газа

В связи с установкой узла балансового учета на газопроводе среднего давления диаметром 219 мм Шабранского участка обслуживания, 4 марта 2026 года с 10:00 до завершения работ планируется приостановка газоснабжения.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в период отключения газа перебои в газоснабжении возникнут у 999 абонентов в 9 селах (Зейва, Гилавар, Пиребедиль, Зёрамлы, Сумага, Дагбилиджи, Мумлу, Горган, Сумакова).

Кроме того, в связи с подключением к действующей сети газопровода диаметром 108 мм, проложенного в направлении поселка Исти Су (территория Худад Хачмазского участка обслуживания), 4 марта 2026 года с 10:00 до завершения работ также планируется приостановка газоснабжения. В этот период перебои в подаче газа затронут в общей сложности 1081 абонента - в поселке Исти Су, а также на улицах Низами, Г. Асланова и С. Вургуна.