Началась установка паддока для Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2026 года.
Об этом сообщили Day.Az в операционной компании "Бакинское городское кольцо".
Отмечено, что паддок устанавливается, как и прежде, на проспекте Нефтчиляр, перед Домом правительства.
Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2026 года состоится 24-26 сентября.
