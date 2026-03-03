Началась установка паддока для Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Началась установка паддока для Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2026 года.

Об этом сообщили Day.Az в операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Отмечено, что паддок устанавливается, как и прежде, на проспекте Нефтчиляр, перед Домом правительства.

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2026 года состоится 24-26 сентября.