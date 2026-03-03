https://news.day.az/economy/1819764.html Обсуждено сотрудничество в энергетическом секторе Азербайджана и Болгарии Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество в энергетическом секторе. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Парвиза Шахбазова на странице в X. "В рамках министерских заседаний Консультативного совета мы провели встречу с министром энергетики Болгарии Трайчо Трайковым.
Обсуждено сотрудничество в энергетическом секторе Азербайджана и Болгарии
Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество в энергетическом секторе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Парвиза Шахбазова на странице в X.
"В рамках министерских заседаний Консультативного совета мы провели встречу с министром энергетики Болгарии Трайчо Трайковым. Мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах нашего сотрудничества в области поставок природного газа, проекта газификации Болгарии и зеленых энергетических коридоров. В прошлом году из Азербайджана в Болгарию было поставлено 1,65 миллиарда кубометров газа", - отмечается в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре