Двигатель самолета вспыхнул при взлете из Внуково.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал BAZA, До этого пассажиры рейса Москва - Паттайя двое суток ждали вылета из-за неисправности воздушного судна.

Речь идет о рейсе ZF 2801 авиакомпании AZUR Air. Самолет должен был отправиться вечером 28 февраля, но вылет отменили. Затем снова вернули на табло, после чего переносили еще семь раз.

Как рассказали пассажиры "Базе", причиной задержки стала неисправность самолета: специалисты ожидали другой борт, чтобы получить необходимую деталь. Все это время люди находились в аэропорту - им предоставили еду и воду, а позже начали расселять по гостиницам.

По данным "Базы", проблемы могли быть связаны с инцидентом, произошедшим несколькими днями ранее. В пятницу самолет, следовавший из Фукуока в Казань, вернулся в аэропорт вылета из-за хлопков в двигателе.

В AZUR Air "Базе" рассказали, что подготовка воздушного судна была завершена. Однако вчера вечером, сразу после взлета, у самолета вспыхнул двигатель. При этом судно все же долетело до Паттайи и благополучно приземлилось.