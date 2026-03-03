Огонь от Тунзали Агаевой на "Од чершенбеси"

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева порадовала поклонников новым музыкальным видео, вдохнув новую жизнь в легендарную композицию "Yandım", представив ее в современном звучании.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Авторы произведения - видные мастера: композитор, народный артист Рамиз Миришли и лауреат Государственных премий, народный поэт Сулейман Рустам.

В новой интерпретации композиция обрела свежую аранжировку (Турал Мамедли) и современное мастеринг- звучание (Эмин Керим), что позволило сохранить дух оригинала, придав ему актуальное звучание. Особую атмосферу проекту придало участие известного гитариста Рахмана Мамедли. Это уже третья совместная работа музыкантов, и, по словам команды, их творческий союз продолжает развиваться. Режиссером выступил Ройял Сафаров, предложивший стильное и эмоциональное экранное решение. Директор проекта - Ялчын Джаббаров.

Интересно, что композиция "Yandım", повествующая о любви, переводится как "горю" или "полыхаю" - как смысловое чувство. Но огонь может быть разным. И сегодня мы отмечаем "Од чершенбеси" в преддверии праздника Новруз. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на аз. - "чершенбе ахшамы", но принято называть "чершенбе"), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий - Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют Последний, предпраздничный).