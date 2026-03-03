Раскрыты характеристики нового смартфона Honor

Компания Honor проводит тестирование своего флагманского смартфона Honor Magic 9 Pro, который оснащен двумя камерами с разрешением 200 мегапикселей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

По предварительным данным, один из 200-мегапиксельных сенсоров будет использоваться в качестве основного модуля, а второй - в составе перископического телеобъектива. В прототипах применяются датчики OmniVision OV52B и OmniVision OVB0D, которые отличаются по формату и характеристикам.

Сенсор OV52B имеет формат 1/1.3 дюйма и ориентирован на сочетание высокого разрешения с расширенным динамическим диапазоном. В свою очередь, сенсор OVB0D крупнее - 1/1.12 дюйма, и поддерживает технологию LOFIC Gen 2 HDR, которая улучшает проработку светлых и темных участков кадра, снижая пересветы.

О других характеристиках устройства пока не сообщается, однако известно, что смартфон будет оснащен дисплеем с диагональю 6,85 дюйма.

Ожидается, что линейка Magic 9 будет представлена в октябре 2026 года.