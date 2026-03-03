ASUS представила новые бизнес-решения с ИИ: новая серия уже доступна к заказу

Ни для кого не секрет, что с появлением искусственного интеллекта поиск информации, да и работа в целом, для многих упростилась. ИИ развивается день ото дня и появляющиеся новые функции, особенно на фоне их интеграции в устройства и девайсы, открыли такие возможности, которых раньше не было. Именно поэтому компания ASUS, будучи одной из первых, кто начал работу в этом направлении, продолжает совершенствовать свои ПК и ноутбуки, предоставляя пользователям еще больше решений, которые не могут предложить другие.

Так, компания расширяет коммерческую линейку и представляет на рынке новые устройства для корпоративного сегмента - ноутбуки серии B и настольные решения серии P. Новинки уже доступны к заказу и ориентированы на компании, которым важны производительность, надежность и комплексная защита данных.

Новая бизнес-экосистема строится вокруг ключевой идеи бренда "Надежный партнер для вашего бизнеса" - подхода, объединяющего устойчивую конструкцию, интеллектуальные технологии и расширенную сервисную поддержку.

Серия B - это мобильность, безопасность и ИИ для корпоративной среды.

Флагманом обновленной линейки стал ASUS ExpertBook Ultra - ультралегкое решение для руководителей и специалистов, работающих в гибридном формате. Устройство весит от 0,99 кг, выполнено из магниево-алюминиевого сплава с повышенной прочностью и при этом сохраняет полноценный набор интерфейсов и аккумулятор емкостью 70 Вт·ч, рассчитанный на полный рабочий день автономной работы.

Модель оснащается процессорами Intel Core Ultra Series 3 с нейронным модулем производительностью до 50 TOPS для задач искусственного интеллекта. Система охлаждения ExpertCool Pro поддерживает теплопакет до 50 Вт, что обеспечивает стабильную производительность даже при длительной нагрузке. Ноутбук получил 3K OLED-дисплей с высокой яркостью и защитным стеклом повышенной прочности, а также аудиосистему с поддержкой Dolby Atmos для качественной видеосвязи и презентаций.

Особое внимание уделено кибербезопасности: платформа ExpertGuardian реализует защиту BIOS по стандартам NIST и обеспечивает восстановление прошивки в случае попыток вмешательства.

Для корпоративных внедрений также представлены модели ASUS ExpertBook B5 G2 (14 и 16 дюймов) и ASUS ExpertBook B3 G2 (14 и 16 дюймов).

ASUS ExpertBook B5 G2 оснащается процессорами Intel Core Ultra 7 Series 3, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти и высокоскоростные SSD-накопители. В числе функций - двойная микросхема BIOS, TPM-модуль, датчик вскрытия корпуса и расширенные инструменты администрирования для ИТ-служб.

ASUS ExpertBook B3 G2 доступен в конфигурациях на базе Intel Core Ultra или AMD Ryzen AI, также поддерживает расширяемую память и накопители. Усиленный корпус проходит тестирование по стандарту MIL-STD-810H, что делает устройство устойчивым к повседневным нагрузкам в офисной и мобильной эксплуатации.

Серия B ориентирована на компании, которым необходим баланс мобильности и корпоративного уровня защиты. Устройства подходят для частых командировок, гибридной работы и масштабного развертывания внутри организаций.

Серия P - универсальные настольные решения для офиса

Если серия B делает акцент на мобильности, то серия P - это стационарная основа корпоративной инфраструктуры.

Моноблок ASUS ExpertCenter P400 AiO представлен в версиях с 24- и 27-дюймовыми дисплеями Full HD. В старшей конфигурации используется 27-дюймовая IPS-матрица с антибликовым покрытием, широкими углами обзора 178°, охватом 100% sRGB и относительной площадью экрана до 93%.

Аппаратная платформа ASUS ExpertCenter P400 AiO для моделей P470VA и P440VA построена на процессорах Intel Core i7-13620H или i5-13420H. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и установка двух SSD-накопителей суммарным объемом до 2 ТБ. Моноблок оснащается выдвижной инфракрасной веб-камерой с поддержкой Windows Hello, модулем TPM 2.0 (опция), Gigabit LAN и Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 в зависимости от конфигурации.

Встроенные функции шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling и пакет AI ExpertMeet позволяют автоматически формировать текстовые протоколы встреч, переводить субтитры в реальном времени и улучшать качество видеосвязи.

Для компаний, которым требуется масштабируемая настольная платформа, предназначен ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower. Компактный корпус (296 × 155 × 347 мм) сочетает высокую производительность и продуманную систему охлаждения Tower Air Cooler.

В максимальных конфигурациях доступны процессоры Intel Core i7 с теплопакетом до 95 Вт, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, накопители объемом до 2 ТБ и опциональная дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 5060. Система охлаждения с увеличенной площадью теплоотвода обеспечивает стабильную работу при высокой нагрузке и низкий уровень шума - около 24 дБ в тихом режиме.

Комплекс защиты ExpertGuardian включает BIOS, соответствующий стандарту NIST SP 800-155, TPM 2.0 и гарантированные обновления BIOS и драйверов в течение пяти лет.

Надежный партнер для вашего бизнеса

Коммерческая линейка ASUS строится на четырех ключевых принципах:

Постоянная надежность. Усиленные корпуса, тестирование по стандартам долговечности, внимание к деталям конструкции и экологическим стандартам производства.

Усиленные корпуса, тестирование по стандартам долговечности, внимание к деталям конструкции и экологическим стандартам производства. Стабильная производительность. Оптимизированные системы охлаждения, энергоэффективные процессоры нового поколения, поддержка ИИ-функций и программных решений для гибридной работы.

Оптимизированные системы охлаждения, энергоэффективные процессоры нового поколения, поддержка ИИ-функций и программных решений для гибридной работы. Непрерывная безопасность. Технологии ExpertGuardian, защита BIOS, TPM-модули, регулярные обновления драйверов и прошивок.

Технологии ExpertGuardian, защита BIOS, TPM-модули, регулярные обновления драйверов и прошивок. Всесторонняя поддержка. Развитая сервисная сеть и корпоративные программы обслуживания, рассчитанные на долгосрочное использование оборудования.

С такими новшествами и передовыми технологиями устройства ASUS можно рассматривать и даже интегрировать как часть устойчивой ИТ-стратегии компании.

Решения для гибридного формата

Современный бизнес работает одновременно в офисе и удаленно. Новые ноутбуки серии B обеспечивают мобильность сотрудников и защищенный доступ к данным, тогда как серия P формирует надежную основу рабочих мест внутри компании.

Интеграция интеллектуальных инструментов для онлайн-коммуникаций и управления задачами помогает командам быстрее принимать решения и сокращать операционные издержки.

Доступность

Ноутбуки серии B и настольные решения серии P уже доступны к заказу через официальных партнеров ASUS. Компании могут подобрать конфигурацию с учетом своих задач - от базовых офисных операций до ресурсоемких вычислительных процессов.

Обновленная коммерческая линейка демонстрирует стратегию ASUS в сегменте B2B: сочетание мобильности, производительности и корпоративной безопасности в рамках единой экосистемы.

В условиях, когда бизнесу требуется непрерывность процессов и устойчивость инфраструктуры, новые устройства ASUS становятся технологической опорой для компаний любого масштаба.