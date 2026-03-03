В радиусе 200 метров от этого здания могут запретить собрания и митинги

В список зданий центральных, районных и городских органов исполнительной власти, в радиусе 200 метров от которых может быть запрещено проведение собраний, митингов, демонстраций и уличных шествий, внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в перечень включено административное здание Государственной службы охраны.