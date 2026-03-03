https://news.day.az/society/1819627.html В радиусе 200 метров от этого здания могут запретить собрания и митинги В список зданий центральных, районных и городских органов исполнительной власти, в радиусе 200 метров от которых может быть запрещено проведение собраний, митингов, демонстраций и уличных шествий, внесены изменения. Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
