https://news.day.az/society/1819645.html

ДТП на дороге Лачин–Шуша, есть погибший и пострадавший

Стали известны некоторые подробности ДТП со смертельным исходом на дороге Шуша-Лачин. Согласно информации, полученной АПА, авария произошла в момент, когда грузовой автомобиль буксировал с помощью прицепа другой неисправный грузовик, передает Day.Az.