ДТП на дороге Лачин–Шуша, есть погибший и пострадавший
Стали известны некоторые подробности ДТП со смертельным исходом на дороге Шуша-Лачин.
Согласно информации, полученной АПА, авария произошла в момент, когда грузовой автомобиль буксировал с помощью прицепа другой неисправный грузовик, передает Day.Az.
Транспортное средство, двигавшееся по горной дороге, на одном из поворотов потеряло управление и попало в аварию.
Сообщается, что погибший и пострадавший являются военнослужащими.
