ДТП на дороге Лачин–Шуша,

Стали известны некоторые подробности ДТП со смертельным исходом на дороге Шуша-Лачин.

Согласно информации, полученной АПА, авария произошла в момент, когда грузовой автомобиль буксировал с помощью прицепа другой неисправный грузовик, передает Day.Az.

Транспортное средство, двигавшееся по горной дороге, на одном из поворотов потеряло управление и попало в аварию.

Сообщается, что погибший и пострадавший являются военнослужащими.