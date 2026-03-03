Рубио сообщил о планах США стабилизировать нефтяной рынок

Вашингтон разработал программу мер для смягчения последствий роста цен на нефть, вызванного операцией в Иране.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио на брифинге.

"Начиная с 3 марта, вы увидите поэтапное внедрение этих мер, чтобы попытаться смягчить последствия... Мы предполагали, что это может стать проблемой", - отметил Рубио в беседе с журналистами.

По его словам, о конкретных планах сообщат министр финансов Бессент и министр энергетики Райт.

Ранее КСИР заявил, что Иран готов "нанести удары по всем нефтепроводам в регионе", чтобы остановить экспорт нефти с Ближнего Востока.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.