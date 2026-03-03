Ормузский пролив остается открытым, несмотря на угрозы Ирана

По данным CENTCOM, Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Как передает Day.Az, об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

По ее словам, Иран не патрулирует пролив, и пока нет признаков его минирования.

"80% их нефти идет в Китай. Минирование пролива нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику", - написала она.

Эксперты подчеркивают, что фактическое закрытие пролива не всегда требует минирования - достаточно угроз атак или военного контроля над акваторией.

Ранее советник командующего КСИР Джаббари заявил, что силы КСИР закрыли Ормузский пролив для судоходства и готовы атаковать суда, пытающиеся пройти через него.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.