В Азербайджане введут штрафы за использование электронных сигарет в общественных местах

В Азербайджане планируется установить штрафы за хранение электронных сигарет с целью их использования.

Как сообщает Day.Az, соответствующие положения содержатся в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, использование электронных сигарет в запрещенных законом "Об ограничении потребления табачных изделий" в местах, на улицах и в других общественных местах будет наказываться штрафом в размере 30 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Напомним, что с 1 апреля 2026 года в Азербайджане вступает в силу запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет.