Иранские беспилотники атаковали топливное хранилище в Омане

Несколько беспилотников атаковали топливные резервуары в порту Дукм на востоке Омана. Об этом сообщает газета Times of Oman, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Источник в службах безопасности сообщил, что несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали резервуары для хранения топлива в коммерческом порту Дукм, один из них поразил топливный резервуар", - говорится в сообщении.

Власти Омана решительно осудили эту атаку и заявили, что принимают все необходимые меры для расследования инцидента.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.