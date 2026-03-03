В Баку продаются гаражи по цене квартиры

В Баку цены на гаражи вызвали широкие обсуждения. Гаражи продаются за 50-60 тысяч, а иногда и до 100 тысяч манатов. Особенно высокие цены наблюдаются в подземных гаражах многоэтажных зданий, расположенных в центральной части города.

Как сообщает Day.Az, эксперт по недвижимости Нофел Гулиев отмечает, что эти гаражи ничем существенно не отличаются от других. По его словам, основная причина роста цен - это ограниченное предложение и высокий спрос в первой зоне города.

Эксперт подчеркнул, что в центре Баку, особенно в Насиминском и Сабаильском районах, стоимость подземных гаражей (паркингов) начинается от 50 тысяч манатов. Если раньше цены варьировались в пределах 20-30 тысяч манатов, то за последние 2-3 года они выросли до 50, 60 и даже 100 тысяч манатов. В ряде VIP-жилых комплексов цены еще выше и достигают 200-300 тысяч манатов.

По его словам, при строительстве зданий количество квартир бывает большим, тогда как число парковочных мест ограничено - например, на 100 квартир выделяется всего 100 или даже меньше парковочных мест. Учитывая, что практически у каждой семьи есть как минимум один автомобиль, это неизбежно приводит к дефициту и росту цен.

Нофел Гулиев также добавил, что помимо высокой стоимости, такие гаражи имеют и определенные риски. В частности, стоянки без документа о собственности (купчей) впоследствии сложно продать. По его словам, гараж с оформленными документами считается более предпочтительным. Если же документов нет и владелец в будущем продаст квартиру и переедет, продажа такого гаража может превратиться в сложный и длительный процесс. Иногда, чтобы продать его по той же цене, приходится ждать месяцами, а то и годами. В таких случаях гараж чаще всего можно лишь сдавать в аренду.

Эксперт отметил, что ежемесячная аренда таких гаражей составляет от 250 до 400 манатов.

Отметим, что в районах, расположенных дальше от центра города, цены на гаражи более доступные. В Низаминском, Сабунчинском и Сураханском районах стоимость гаражей начинается от 10 тысяч манатов.