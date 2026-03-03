Болгария привержена дальнейшему укреплению партнерства в рамках ЮГК

Болгария привержена дальнейшему укреплению партнёрства в рамках Южного газового коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зелёной" энергетике в Баку.

"Ввод в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария фактически сделал Болгарию неотъемлемой частью стратегической инфраструктуры Южного газового коридора. Коридор уже доказал свою важную роль в укреплении энергетической безопасности европейских стран, а также в диверсификации источников и маршрутов. Болгария последовательно реализует политику, направленную на развитие газовой инфраструктуры. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению партнёрства в рамках Южного газового коридора", - сказал он.

Трайков отметил, что текущие вызовы в энергетическом секторе требуют надёжных механизмов сотрудничества, подобных тем устойчивым партнёрствам, которые сформированы в рамках Южного газового коридора, и это взаимодействие уже распространяется на инициативы по "зелёным" энергетическим коридорам и зонам.

"Болгария поддерживает проект "Зелёного энергетического коридора" с самого начала", - добавил министр.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения "Шах Дениз", расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод - европейский сегмент Южного газового коридора - поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошёл первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.

Газопровод IGB соединяется с греческой национальной газотранспортной системой (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, а проектная мощность - до 3 млрд кубометров в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от интереса рынка и возможностей соседних газотранспортных систем, проектная мощность IGB предусматривает возможность увеличения до 5 млрд кубометров в год.