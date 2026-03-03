США высоко оценивают стратегическое значение ЮГК

США высоко ценят стратегическое значение Южного газового коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр на 12-м заседании министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м заседании министров Консультативного совета по "зелёной" энергетике в Баку, сообщает Trend.

"Южный газовый коридор находится в центре нашего успешного партнёрства в регионе и отражает наше общее мнение о том, что энергетическая безопасность тесно связана с национальной безопасностью. Соединённые Штаты поддерживают Южный газовый коридор с момента его создания и высоко ценят его стратегическое значение как маршрута, соединяющего Кавказский регион с Европой", - отметил Орр.

Он также подчеркнул, что США видят значительные возможности для совместного сотрудничества по реализации полного потенциала маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) и более широкого Транскаспийского маршрута, укреплению региональной экономической интеграции, а также расширению торговых маршрутов для поставок энергии, стратегических минералов и других товаров.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения "Шах Дениз", расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод - европейский сегмент Южного газового коридора - поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошёл первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.