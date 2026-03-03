Президент Ильхам Алиев: Наши планы в области возобновляемых источников энергии основаны на уже подписанных контрактах

Нам нужно совместно работать над строительством линий электропередачи - над прокладкой энергетического кабеля из Азербайджана до Европы по дну Черного моря и еще одного - из Центральной Азии до Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Когда все эти проекты будут реализованы, мы увидим, что они станут очень устойчивыми и, я бы сказал, жизненно важными для энергетического коридора многих стран. Наши планы в области возобновляемых источников энергии основаны на уже подписанных контрактах", - отметил глава государства.