Венгрия рассматривает расширение Южного газового коридора как ключевой проект

Венгрия рассматривает Южный газовый коридор как ключевой проект по диверсификации маршрутов поставок природного газа в Европу и активно поддерживает его расширение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный секретарь по вопросам политики безопасности и энергетической безопасности в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии Петер Старай на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Главная цель правительства Венгрии - обеспечить стабильные, рациональные и климатически нейтральные поставки энергии, что требует диверсификации источников и маршрутов импорта. Венгрия считает увеличение пропускной способности Южного газового коридора ключевым проектом для диверсификации газоснабжения Европы", - отметил Старай.

Он подчеркнул, что участие Венгрии в Консультативном совете Южного газового коридора отражает признание Азербайджана стратегическим партнером в энергетическом сотрудничестве, добавив, что Венгрия активно поддерживает повышение пропускной способности коридора.

"Проект "Зеленый энергетический коридор" является уникальной инициативой не только на региональном, но и на глобальном уровне. Он обладает потенциалом служить передовым примером межрегионального сотрудничества и поэтому имеет ключевое значение для Европы", - добавил государственный секретарь.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения "Шах Дениз", расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод - европейский сегмент Южного газового коридора - поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошел первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.