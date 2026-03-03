Южный газовый коридор продолжает демонстрировать стратегическое значение для Европы

Южный газовый коридор продолжает демонстрировать свое стратегическое значение для энергетической безопасности Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала генеральный секретарь по вопросам энергии и минеральных ресурсов Министерства окружающей среды и энергетики Греции Деспина Палиарута на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Южный газовый коридор зарекомендовал себя как надежный маршрут диверсификации и стабилизирующий фактор для более широкого региона в период глубоких геополитических потрясений. Этот коридор следует оценивать не только как маршрут диверсификации, но и как потенциальный инструмент декарбонизации", - сказала она.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения "Шах Дениз", расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод - европейский сегмент Южного газового коридора - поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошел первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.