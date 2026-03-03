Казахстан станет надежным поставщиком "зеленой" энергии по коридору ЦА-Азербайджан

В рамках проекта "Зеленый" энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан" Казахстан станет надежным поставщиком "зеленой" электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов.

По его словам, при интеграции энергосистем Казахстана, Узбекистана и Азербайджана для экспорта "зеленой" энергии существует четкая последовательность этапов.

"У нас есть четкое понимание процесса. Все три участника обсуждают ключевые вопросы - объемы мощности, тарифы, технические схемы, а также прогнозы потребления и распределения энергии", - сказал он.

Замминистра подчеркнул активное развитие возобновляемой энергетики в Казахстане. В стране реализуется более 160 проектов ВИЭ общей мощностью свыше 6 ГВт, и ежегодно вводятся новые объекты.

"К моменту реализации проекта "зеленого коридора" у нас будет еще больше мощностей. Мы знаем, что Узбекистан также активно наращивает мощности в сфере "зеленой энергетики". Поэтому я считаю, что проект обладает большой перспективой, а Казахстан как страна-экспортер станет надежным поставщиком "зеленой" электроэнергии", - добавил С. Жаркешов.

Что касается поставок нефти, он сообщил, что Казахстан планирует увеличение объемов по нефтепроводу БТД, однако все зависит от тарифов и спроса.

Отметим, что в целях реализации проекта на основании Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в сфере развития и передачи "зеленой" энергии создано совместное предприятие "Альянс Зеленого коридора". По итогам международного тендера на подготовку технико-экономического обоснования итальянская компания CESI S.p.A была объявлена победителем. Процесс подготовки ТЭО будет осуществляться при поддержке АБР и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).