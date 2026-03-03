В Нахчыване начнут работу пассажирские перевозки по 9 маршрутным линиям

Компания BakuBus начнет деятельность в городе Нахчыван. На первоначальном этапе планируется организация работы по маршрутным линиям №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в Нахчыване.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании в ответ на запрос Trend.

В учреждении отметили, что в рамках проекта "BakuBus приглашает женщин за руль" наряду с Баку планируется привлечение женщин-водителей также в Гяндже и Нахчыване.

"Кандидаты могут подать заявку в соответствии с установленными требованиями", - добавили в компании.

Напомним, несколько дней назад BakuBus объявила о начале деятельности в Нахчыване. В компании сообщили, что жителям города будут предоставлены удобные и безопасные услуги пассажирских перевозок с новыми маршрутами, современными автобусами и системой безналичной оплаты.