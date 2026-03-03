https://news.day.az/officialchronicle/1819746.html Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов первой инстанции - Распоряжение Назначены судьи в ряд судов первой инстанции. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов первой инстанции - Распоряжение
Назначены судьи в ряд судов первой инстанции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке
Новость обновляется
