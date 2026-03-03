Президент Ильхам Алиев назначил судей в ряд судов первой инстанции

Назначены судьи в ряд судов первой инстанции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке

Новость обновляется