Prezident İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edib

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin edilsinlər:

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Rəhimova Aybəniz Məhəmməd qızı

inzibati məhkəmələr üzrə:

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati Məhkəməsi

Bayramova Cahan Gəray qızı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Kəngərli Rayon Məhkəməsi

Rzazadə Türkan Əvəz qızı

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Nəsibov Elçin Aftandil oğlu

Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsi

Salmanova Gülnaz Elçin qızı

Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsi

Dünyamalılı İradə Şəms qızı

Qasımov Rüstəm Sabir oğlu

Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

Göyüşova Günay Vidadi qızı

Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi

Türkmənli Lamiyə Elman qızı

Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsi

Maqsudov İsa Sabir oğlu

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Qocayev Orxan Ələddin oğlu

Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsi

Vəliyeva Günay Rahim qızı

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

Camalov Əli Elmar oğlu

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Abşeron Rayon Məhkəməsi

Qəniyev Sabir Ramazan oğlu

Ağdaş Rayon Məhkəməsi

Vəliyeva Səkinə Nail qızı

Astara Rayon Məhkəməsi

Quliyev Emin Əliağa oğlu

Bərdə Rayon Məhkəməsi

Məmişov Yasin Əhməd oğlu

Cəlilabad Rayon Məhkəməsi

Əliyev Səməd Eyyub oğlu

Gəncə Şəhər Məhkəməsi

Abbasov Hüseyn Eldar oğlu

Goranboy Rayon Məhkəməsi

Yusifov Elnur Gündüz oğlu

Göygöl Rayon Məhkəməsi

Səfərova Aynur Elman qızı

Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

Qayıbov Aqşin Mehman oğlu

İmişli Rayon Məhkəməsi

Salmanov Elnur Nizami oğlu

Lənkəran Rayon Məhkəməsi

Mehdiyeva Aysel İntiqam qızı

Masallı Rayon Məhkəməsi

Səmədzadə Firuzə Siyasət qızı

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

Raxtari Kamilə Səftər qızı

Şabran Rayon Məhkəməsi

Əhmədova Əfsanə Əlövsət qızı

Şamaxı Rayon Məhkəməsi

Əliyev Samir Sahib oğlu

Şəki Rayon Məhkəməsi

Məmmədli Hacı Əliheydər oğlu

Şirvan Şəhər Məhkəməsi

Abbaslı Əsgər Əbülfət oğlu

Tərtər Rayon Məhkəməsi

Təhməzli Nigar Natiq qızı

Tovuz Rayon Məhkəməsi

Aydəmirov Elməddin Şabəddin oğlu

Ucar Rayon Məhkəməsi

Babayeva Nərgiz Səftər qızı

Yardımlı Rayon Məhkəməsi

Məmmədova Aygün Fəhrad qızı.

Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.