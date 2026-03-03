Стало известно число жертв американо-израильских ударов по Ирану

С 28 февраля число погибших в результате авиаударов Израиля и США по Ирану возросло до 787 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.

Отмечается, что в результате атак, совершенных в 153 районах страны, были поражены в общей сложности 504 объекта. На данный момент зафиксировано 1 039 ударов.

Согласно информации, сотрудники Иранского общества Красного Полумесяца продолжают работы по расчистке завалов, спасению раненых и их доставке в больницы.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.