Монтенегро и Азербайджан подпишут меморандум о приоритетах сотрудничества

В ближайшие недели может быть подписан меморандум между Монтенегро и Азербайджаном о приоритетах сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend Государственный секретарь Монтенегро Дино Тутунджич в кулуарах заседания Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

"Во-первых, для меня большая честь быть в эти дни в Баку. Эта министерская встреча и совет - отличная возможность наладить контакты с нашими азербайджанскими партнёрами, а также со всеми присутствующими министрами и странами", - сказал он.

По словам Тутунджича, Консультативный совет рассматривается как возможность углубить отношения с Азербайджаном, который Монтенегро считает дружественной страной. Он отметил наличие большого потенциала, особенно в сфере нефти и газа.

"Кроме того, я рассматриваю это как возможность для установления контактов на полях встречи - для взаимодействия со странами Западных Балкан, с европейскими странами и вместе с Азербайджаном добиться конкретных результатов и реализовать полезные инициативы", - заявил министр.

Он также подчеркнул необходимость диверсификации энергетического сотрудничества и укрепления энергетической системы с расчётом на предстоящие десятилетия.

Министр сообщил, что накануне состоялась встреча с заместителем министра энергетики Азербайджана, которую он охарактеризовал как продуктивную.

"Мы согласовали дальнейшие шаги нашего сотрудничества и в ближайшие недели можем подписать меморандум о взаимопонимании с министерством Азербайджана, чтобы определить приоритеты нашего сотрудничества", - отметил он.