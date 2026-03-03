Милли Меджлис обсуждает 8 вопросов

В Азербайджане проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики о защите прав человека в стране в 2025 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О правах ребенка" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О молодежной политике", "Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав ребенка", "О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних", "О физической культуре и спорте", "О социальной службе", "О рекламе", "Об ограничении потребления табачных изделий", "О защите детей от вредной информации" и "О медиа" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, законы Азербайджанской Республики "Об обороне", "О ветеранах", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О полиции", "Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и по месту пребывания" и "О физической культуре и спорте";

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).