Эстрадная ностальгия в тренде: Азад Шабанов объявил творческий challenge

Азербайджанская эстрада зазвучала по-новому: популярный исполнитель Азад Шабанов представил интересную премьеру - экранную версию хита "Xatirədir" (Воспоминание). Артист не просто перепел известную композицию, а переосмыслил ее, добавив модное звучание и стильную аранжировку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Песня знакома меломанам по репертуару солиста легендарной группы Karvan Фируза Исмайлова, которому также принадлежит музыка слова - поэту Малику Фарруху. В новой версии за современный саунд отвечает аранжировщик Эмиль Алиев, а визуальное настроение клипа создал режиссер Фархад Али.

Результат - гармоничный микс ностальгии и актуальных ритмов. Лирика, знакомая до боли, теперь звучит более объемно, динамично и кинематографично, сохраняя при этом душевность оригинала.

Особую интригу проекту придает тот факт, что идею нового прочтения поддержали сами авторы песни и их семьи - редкий и знаковый жест в мире шоу-бизнеса. А символичную связь поколений подчеркивает участие музыканта Геннадия Югая. Он стоял у истоков творческого пути Азадa Шабанова, долгие годы был бас-гитаристом Karvan и сегодня продолжает сотрудничество с артистом в составе Azad Music Band.

В честь премьеры Азад Шабанов запустил собственный "Xatirədir" challenge - певец предлагает поклонникам и коллегам поделиться своими историями воспоминаний, сняв самый трогательный ролик или представив оригинальную кавер-версию. Похоже, новая волна ностальгии только начинается.