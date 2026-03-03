Между ЕС и Азербайджаном налажено активное сотрудничество в сфере ВИЭ

Между Европейским союзом и Азербайджаном налажено активное сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен на пресс-конференции в рамках заседания Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике, проходящих в Баку.

"Европейский союз высоко оценивает потенциал Азербайджана в области возобновляемой энергетики, а также шаги по его расширению в ближайшие годы. Это направление открывает дополнительные возможности для участия европейских компаний и способствует взаимовыгодному энергетическому переходу", - сказал еврокомиссар.

По его словам, как уже обсуждалось в более широком контексте, существуют возможности для дальнейшего расширения связности между Европейским союзом и Азербайджаном

Как отметил еврокомиссар, в целом это был очень плодотворный день.

"Мы договорились провести позже в этом году в Брюсселе диалог на высоком уровне по вопросам энергетики", - добавил он.