Лейла Алиева выступила на сессии «Проекты зеленой энергетики»

3 марта в Бакинском конгресс-центре в рамках 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике состоялась сессия "Проекты зеленой энергетики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на мероприятии, Лейла Алиева коснулась проблемы Каспийского моря, отметив, что этот вопрос с каждым годом вызывает все больше беспокойства. "Должна сказать, что эта проблема беспокоит не только нас и другие страны, соседствующие с Каспийским морем. Каспийское море, по сути, является зеркалом более широкой глобальной экосистемы. Поэтому, если Каспийское море испытывает проблемы, это означает, что мировая экосистема также находится в проблеме. Конечно, это вызывает большую тревогу. Однако я сторонница только позитивного мышления, поэтому уверена, что мы вместе, сможем сделать все возможное для того, чтобы уровень Каспийского моря снова поднялся, и не допустим его исчезновения, как это случилось с Аральским морем и озером Урмия", - добавила она.

Лейла Алиева отметила, что за последние 100 лет численность тюленей в Каспии сократилась с 1 млн до 200 тыс.

Она также сообщила, что наша страна активно инвестирует в проекты возобновляемой энергии и нашей целью является превращение в региональный центр зеленой энергетики.

Директор Главного управления Европейской комиссии по энергетике Кристина Лобильо Борреро заявила, что внедрение возобновляемых чистых технологий повышает энергетическую безопасность, снижая зависимость от ископаемого топлива, и защищает граждан и промышленность от волатильности цен, отметив, что эти изменения также являются показателем новых промышленных возможностей и долгосрочной стабильности.

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, говоря о потенциале возобновляемой энергии Азербайджана, отметил, что ведется работа в направлении развития биоэнергетики, геотермальных ресурсов и зеленого водорода. Он также довел до внимания, что в рамках международного сотрудничества готовятся основные документы по деятельности для превращения Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана в зоны зеленой энергетики.

Генеральный директор SOCAR Green, являющейся дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльмир Мусаев, рассказывая о деятельности компании, сообщил, что их основная цель - сотрудничество с международными партнерами для декарбонизации нефтегазовых объектов и консолидация экспертных знаний в Азербайджане.

Директор ООО Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов, директор по развитию бизнеса компании ACWA Power Полина Любомирова, главный финансовый менеджер bp по региону Азербайджан-Грузия-Турция Айла Азизова, исполнительный директор проекта Xlinks Джеймс Хамфри, директор Международной финансовой корпорации по странам Западных Балкан и Южного Кавказа Вибке Шломер и другие в своих выступлениях рассказали о перспективах в области возобновляемой энергии.