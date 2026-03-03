https://news.day.az/economy/1819815.html SOCAR и словацкая SPP обсудили вопрос расширения сотрудничества 3 марта 2026 года президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления словацкой компании SPP Юраем Ондрисом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на SOCAR. В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством Азербайджана и Словакии в энергетическом секторе.
3 марта 2026 года президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления словацкой компании SPP Юраем Ондрисом.
В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством Азербайджана и Словакии в энергетическом секторе. Была отмечена стратегическая важность Южного газового коридора для обеспечения энергетической безопасности Европы. Подчеркнута важность начала поставок азербайджанского газа в Словакию с декабря 2024 года.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах расширения сотрудничества между SOCAR и SPP, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
