Азербайджан является надежным поставщиком газа в Европу, и думаю, что в будущем сотрудничество будет расширяться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Баку в рамках 12-го заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-го заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"У нас есть документ о стратегическом партнерстве в энергетическом секторе с Европейским союзом. Мы очень тесно сотрудничаем в этом формате. Мы тесно сотрудничаем в рамках этого документа как в формате Южного газового коридора, так и в рамках проектов "зеленой энергетики". Это также включает в себя другие сферы. Энергоэффективность, сокращение выбросов углерода и ряд других вопросов, связанных с энергетикой, являются неотъемлемой частью этого сотрудничества", - добавил министр.