Сын Хаменеи жив

Сын бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи - Сейед Моджтаба Хаменеи жив.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

Как отмечается, Сейед Моджтаба Хаменеи в настоящее время занят вопросами, связанными с погибшими членами семьи, проводит совещания и участвует в расследовании важных для страны вопросов.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.