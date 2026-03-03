Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю «Од чершенбеси»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси".

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Да не пожалеет Великий Аллах своей милости для нашего народа! Поздравляю с "Од чершенбеси"!".