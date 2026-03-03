https://news.day.az/officialchronicle/1819829.html

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю «Од чершенбеси» - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю "Од чершенбеси". Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Да не пожалеет Великий Аллах своей милости для нашего народа! Поздравляю с "Од чершенбеси"!".