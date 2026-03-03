Стало известно, где похоронят Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, погибший 28 февраля в результате атаки Израиля и США, будет похоронен в городе Мешхед, где он родился.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что после траурной церемонии в Тегеране тело лидера будет перевезено в Мешхед.

Точные даты проведения траурных мероприятий будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.