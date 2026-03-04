Этим лицам могут предоставить отсрочку от военной службы

Предлагается предоставить отсрочку от военного призыва студентам заочной формы обучения. Этот вопрос отражен в докладе Омбудсмена, вынесенном на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса. Возможным считается внесение изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает Day.Az, согласно действующим правилам, отсрочка от военной службы предоставляется призывникам, обучающимся в вузах по очной форме. На студентов заочной формы это право не распространяется. Однако в Милли Меджлисе предложено в будущем создать возможность предоставления отсрочки и для заочников.

Эта инициатива отражена в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса. Предложение вызвало большой интерес, особенно среди молодых людей, обучающихся заочно или желающих совмещать учебу с работой.

Часть граждан поддерживает возможные изменения, тогда как другие считают их нецелесообразными.