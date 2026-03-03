Иранский дрон ударил по консульству США в Дубае

В результате атаки иранского дрона в консульстве США в Дубае произошел пожар.

Как передает Day.Az, соответсвующие кадры распространились в соцсетях.

СМИ сообщают, что сначала был слышан сильный взрыв, после которого разгорелся пожар.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.