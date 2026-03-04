США повысят интенсивность ударов по Ирану

Американские военные вскоре существенно повысят интенсивность ударов по Ирану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Вы начнете замечать изменение масштабов и интенсивности этих ударов", - сказал он. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, эти изменения произойдут "в ближайшие часы и дни".

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.