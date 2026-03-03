Израиль нанес удар по подземному ядерному объекту в Иране

Армия Израиля заявила о точечном ударе по скрытому комплексу "Минзадехеи" в Иране, где, по информации израильской стороны, велись работы по созданию компонентов для ядерного оружия.

Как передает Day.Az, по данным пресс-службы армии, операция проведена в рамках кампании "Восходящий лев", направленной на объекты, связанные с иранской ядерной программой. Цель удара - "ослабить военный потенциал Ирана в сфере разработки ядерного оружия".

"Тегеран, несмотря на ранее нанесенный ущерб, продолжал работы, переместив часть инфраструктуры в подземный комплекс, защищенный от авиаударов. Военная разведка Израиля отслеживала деятельность специалистов и установила их новое местоположение, что позволило провести точечный удар", - говорится в заявлении армии.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.