Роналду не покинул Саудовскую Аравию

Футбольный клуб Al Nassr, за который играет Криштиану Роналду, опроверг сообщения СМИ о том, что футболист покинул Саудовскую Аравию.

Как передает Day.Az, Al Nassr опубликовал фотографию с сегодняшней тренировки, подтвердив, что футболист находится с командой как обычно.

В клубе отметили, что частный самолет Роналду действительно вылетел из страны, однако, по всей видимости, на борту находилась только его семья.

Ранее сообщалось, что португальский футболист Криштиану Роналду якобы покинул Саудовскую Аравию в связи с тем, что Азиатская футбольная конфедерация (AFC) приостановила матчи в Персидском заливе из-за событий в Иране.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.