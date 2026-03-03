Азербайджан нарастит мощности возобновляемой энергетики до 8 ГВт

Прогнозируется, что до 2030 года в Азербайджане будут реализованы проекты в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью до 6 гигаватт, а до 2033 года - до 8 гигаватт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По его словам, излишек электроэнергии, который будет создан в результате этого расширения, может экспортироваться посредством четырех интерконнекторов, находящихся на различных стадиях развития.

Д. Абдуллаев отметил, что параллельно с солнечной и ветровой энергетикой при участии специализированных научно-исследовательских институтов ведется работа по изучению и других возобновляемых источников энергии. Он напомнил, что при поддержке Всемирного банка подготовлен отчет под названием "Geothermal Resource Assessment for Direct Use Developments in Azerbaijan", который был представлен в рамках Baku Energy Week 2025.

"Отчет содержит всестороннюю оценку геотермальных ресурсов страны, анализирует существующую законодательную базу и определяет подробный план действий. Хотел бы также уделить особое внимание вопросам производства водорода. Во время COP29 Азербайджан представил документ "Национальное стратегическое видение по водороду". В документе определены три сценария развития "зеленого" водорода - сбалансированный, ускоренный и амбициозный. Каждый сценарий определяет направления внутреннего потребления и экспорта, а также объем мощностей возобновляемой энергии, необходимых для производства "зеленого" водорода. При технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития разрабатывается детальный план реализации данного стратегического видения.

Следует также отметить, что Азербайджан определил Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, а также Нахчыван в качестве зон "зеленой" энергетики. По первым двум регионам уже разработаны комплексная концепция и план действий, которые находятся на стадии реализации. Основные цели концепции включают эффективное использование чистой энергии и расширение потенциала ее применения", - сказал он.