В Иране проходит последний этап голосования за нового Верховного лидера

В Иране проходит финальное голосование в Собрании экспертов по выбору нового Верховного лидера страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

Хотя здание Собрания в Кумe, по сообщениям, подверглось удару, заседание там проведено не было. Голосование проходит дистанционно в целях безопасности.

По информации источников, процесс находится на завершающей стадии, и объявление нового лидера может состояться в ближайшее время.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.