США могут начать военное сопровождение танкеров в Ормузском проливе

Администрация Президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, эта мера обсуждается на фоне угроз Ирана о возможных атаках на суда в проливе и роста цен на энергоносители. Среди рассматриваемых вариантов - сопровождение танкеров силами ВМС США.

Ранее советник командующего КСИР Джаббари заявил, что силы КСИР закрыли Ормузский пролив для судоходства и готовы атаковать суда, пытающиеся пройти через него.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.