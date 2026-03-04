Гороскоп на 4 марта

Сегодня в гороскопе будут преобладать отнюдь не логические расчеты, а эмоции, причем весьма бурные. Постарайтесь не идти на поводу у этой стихии, а направьте ее в нужное русло. Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. С формальной стороны, это, мягко говоря, не слишком правильно, однако в реальности симпатии играют в деловых отношениях далеко не последнюю роль. Так что и в делах сегодня не стоит излишне аппелировать к доводам разума, а вот если вы уверены в своей харизме - действуйте, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня ситуация может потребовать от Овна взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Овен избавится от гирь на своих ногах!

Телец

Сегодня, за что бы Телец ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Телец до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ему не найти!

Близнецы

Сегодня Близнецы могут испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Близнецы способны почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у них нет: сегодня окружающие настроены к Близнецам благосклонно, и если они захотят, то вполне способны донести до них свои мысли.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Раку не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Рака связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Лев

Сегодня Льву следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Льву сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Дева

Сегодня, за что бы Дева ни взялась, она будет схватывать все на лету! Ее мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Дева способна не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Дева сегодня примет участие, она просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ей действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Весы

Сегодня Весы ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать их какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Весам продвижение в карьере, их чем-то порадуют близкие или их ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленные надеждами и перспективами, они могут сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Весы от запланированных дел.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Скорпион сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Скорпиона сегодня может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.

Стрелец

Сегодня лучшим, что Стрелец может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Стрельцу потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Стрелец может рассчитывать на многообещающий результат.

Козерог

Сегодня Козерога может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Козерога, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Козерогу придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Козерогу нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Водолей

Сегодня для Водолея - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Водолея целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Водолей сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Рыбам будет трудно прийти к решению, так что они просто предпочтут отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Рыбы не станут действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожных Рыб близка к абсолютному нулю.