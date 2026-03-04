Иран заявил о полном контроле над Ормузским проливом

Иран объявил об установлении полного контроля над Ормузским проливом.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде.

По его утверждению, в настоящее время пролив находится под контролем ВМС КСИР. Акбарзаде также заявил, что в акватории были уничтожены более десяти нефтяных танкеров и что судоходство в этом районе якобы невозможно.

Ранее советник командующего КСИР Джаббари заявил, что силы КСИР закрыли Ормузский пролив для судоходства и готовы атаковать суда, пытающиеся пройти через него.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.