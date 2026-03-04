Cмена руководства в Иране может открыть путь к завершению войны

Формирование нового руководства в Иране может создать условия для прекращения войны, однако риск дальнейшей эскалации конфликта по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

"Риск распространения нас беспокоит", - подчеркнул глава турецкой дипломатии, отметив, что Анкара взаимодействует с рядом государств с целью выработки общего подхода и предотвращения обострения ситуации.

Фидан также раскритиковал удары Ирана по странам региона. По его словам, неизбирательные бомбардировки государств-посредников - Омана, Катара, Кувейта, Бахрейна, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Иордании - являются "крайне ошибочной стратегией".

Глава МИД Турции охарактеризовал действия Тегерана следующим образом: "Стратегия такова: если я тону, я потяну за собой весь регион".

Комментируя удары США и Израиля, а также ответные шаги Ирана, Фидан отметил, что, по его мнению, при более ранних шагах со стороны Тегерана давление со стороны Израиля могло бы быть менее эффективным.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.