Беспилотник атаковал базу США близ аэропорта Багдада

База материального обеспечения, расположенная рядом с международным аэропортом Багдада и используемая американскими военными, подверглась атаке боевым дроном.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По информации канала, налет был осуществлен с использованием как минимум одного беспилотника, и на территории базы раздались взрывы.

Сведения о возможных жертвах или ущербе в результате атаки пока не поступали.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.