Изменения цен на онлайн-платформах вновь поставили покупателей перед выбором. Если раньше покупки на турецких онлайн-платформах считались более выгодными, то сейчас цены там выросли. Жители столицы отмечают, что это уже не так выгодно, как прежде, и в некоторых случаях приобретать товары в местных магазинах становится целесообразнее. По их словам, в городе достаточно магазинов одежды и детских товаров с более доступными ценами.

Как сообщает Day.Az, покупатели отмечают, что раньше заказывать товары из Турции было действительно выгоднее. Однако со временем на часть продукции выросли цены, а также наблюдалось снижение качества. Это привело к уменьшению интереса со стороны потребителей.

Специалисты связывают рост цен в основном с изменениями курса турецкой лиры. Если в предыдущий период ее стремительное падение создавало определенные преимущества для онлайн-покупателей, то сейчас эти преимущества постепенно сходят на нет. В результате товары, привозимые из Турции, уже не сохраняют прежнего ценового конкурентного преимущества.

Тем не менее в целом онлайн-торговля по-прежнему удерживает более сильные позиции по сравнению с традиционными способами продаж. В частности, рост интереса к китайскому рынку и развитие онлайн-торговли на местном рынке сделали интернет-покупки более доступными и популярными.