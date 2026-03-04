Когда-то на автомобильном рынке, где по выходным невозможно было протолкнуться от покупателей, сейчас наблюдается застой. Продавцы отмечают, что в последнее время дела идут уже не так, как раньше.

С чем же связана такая ситуация?

Как сообщает Day.Az, в настоящее время на рынке много продавцов, но покупателей почти нет. По словам продавцов, рост интереса к автомобилям из Китая негативно повлиял на продажи других марок. По сравнению с предыдущими годами активность на рынке снизилась. В продажу также выставляются "двойники" (битые или восстановленные автомобили), и они находят определенное количество покупателей, однако общий объем продаж остается низким. Существенного роста цен не наблюдается, но ощущается дефицит покупателей.

По словам экспертов, цены на подержанные автомобили в основном остаются стабильными. Машины, импортируемые с рынков США и Кореи, продаются в обычном порядке. Хотя интерес к китайским автомобилям вырос, в последние месяцы и в этом сегменте отмечается некоторое снижение. Ослабление продаж в зимний период считается традиционным явлением, и весной ожидается определенное оживление рынка.

Согласно ежемесячному отчету Государственного таможенного комитета, в январе 2026 года в Азербайджан было импортировано 7 591 транспортное средство на сумму 176 млн 542 тыс. долларов США. По сравнению с январем прошлого года стоимостной объём импорта вырос на 27%, однако по количеству зафиксировано снижение на 72 единицы (0,9%). Количество импортированных легковых автомобилей составило 6 774 единицы, что на 132 автомобиля меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть в январе текущего года в страну было ввезено меньше автомобилей, чем в январе прошлого года.

Специалисты считают, что в 2026 году импорт автомобилей может быть несколько ниже по сравнению с прошлым годом. Однако в целом рост рынка продолжится. Резкого увеличения не ожидается, но прогнозируется ежегодный рост примерно на уровне 2%.

Эксперт Эльдениз Джафаров отмечает, что автомобили в Азербайджан импортируются из разных стран, однако основной маршрут проходит через Грузию. Введение в Грузии ограничений на импорт автомобилей старше шести лет может привести к росту цен на такие транспортные средства.

Поскольку срок действия льгот на гибридные автомобили завершился, их цены вернулись к прежнему уровню. Отмечается, что речь идет скорее не о подорожании, а о восстановлении прежних рыночных условий после отмены льготного механизма.

Эксперты подчеркивают, что основными факторами, влияющими на цены автомобилей, являются стоимость запчастей, сырья и транспортные расходы. Если в этих сферах произойдет рост, возможен и рост цен на автомобили. По крайней мере до праздника Новруз ожидается сохранение стабильных цен на рынке.