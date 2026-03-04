Консультативный совет ЮГК: Баку показал, что еще может сделать для Европы

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку прошло очередное, 12-е по счету заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Такие встречи проводятся с февраля 2015 года. Заседания Консультативного совета ЮГК в Баку стали одним из важнейших мероприятий в сфере энергетики на евразийском пространстве. С 2023 года параллельно проводятся заседания Консультативного совета по зеленой энергетике.

В этом году встреча прошла в условиях крайней напряженности в регионе. В то время, как совсем недалеко от нас идет война, в Азербайджане, в условиях мира и спокойствия обсуждали сотрудничество, энергетику, транзит энергоресурсов, самую мирную и всегда актуальную повестку. Южный Кавказ, прежде считавшийся постояннодействующей неспокойной зоной с тлеющими конфликтами, сегодня оказался единственным коридором стабильности для связи Востока и Запада. Без излишней скромности стоит еще раз напомнить, что регион этим обязан именно Азербайджану. Баку умело распорядился всеми "настройками", сбалансировав ситуацию в правильном режиме. Европа и Азия не потеряли связность благодаря азербайджанским проектам и инициативам. Поэтому заседания Консультативного совета по ЮГК продолжают собирать многие страны и рассматриваются как площадка для решения основных вопросов энергобезопасности.

Несмотря на все трудности и очень тяжелые времена в нашем регионе, энергетическая безопасность, обеспеченная Азербайджаном и его партнерами для ряда стран, действительно стала чем-то, что мы можем ощущать на ежедневной основе, сказал в своем выступлении на заседании Президент Ильхам Алиев.

С прошлогоднего заседания прогресс наблюдается не только в росте количества участвующих стран, финансовых институтов и компаний. Азербайджан показал, что европейские партнеры не зря рассчитывают на него.

"В прошлый раз, выступая перед аудиторией, я отмечал, что мы осуществляем поставки газа в 12 стран. На данный момент число стран, в которых азербайджанский газ достиг потребителей, выросло до 16. И по этому показателю Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым он поставляет трубопроводный газ. В прошлый раз я упомянул о наших планах по расширению географии поставок газа, и, как вы видите, они реализованы. Также важным, на мой взгляд, событием стало то, что наши газовые поставки уже достигли других направлений за пределами Европы. Впервые мы начали поставлять газ в Сирию с целью оказания помощи сирийскому народу в преодолении острого дефицита энергии и электроэнергии", - заявил Президент Азербайджана.

С начала 2026 года азербайджанский газ впервые вышел на Западную Европу. В январе начался экспорт в Германию и Австрию по Трансадриатическому газопроводу (ТАР).

Южный газовый коридор и азербайджанский газ продолжают играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности поставок за счет диверсификации. Поставки в Европу начались 31 декабря 2020 года, и с тех пор, несмотря на определенные ограничения, Азербайджан увеличил поставки европейским партнерам на 56 процентов. При том, что Европа уже который год говорит о декарбонизации, спрос на ископаемое топливо не падает. Он, наоборот, растет. Особенно это касается природного газа. Все вопросы, связанные с этими реалиями, обсуждаются и решаются на заседаниях Консультативного совета ЮГК в Баку.

Сейчас одним из основных вопросов является расширение Южного газового коридора, в частности Трансадриатического газопровода. Для расширения ТАР до пропуска 20 миллиардов кубометров в год требуется финансирование, которого на данный момент нет. Как уже не однократно подчеркивал Баку, это связано с нереалистичными планами Европы, которые себя не оправдали, однако финансирование нефтегазовых проектов европейскими банками все еще не возобновлено. При этом в 2025 году большая часть экспортного азербайджанского газа пришлось на европейские страны - 51 процент. Меньше газа, чем европейцы, получили Турция, Грузия и Сирия. Ресурсы для увеличения поставок у Азербайджана есть. Учитывая это, а также растущее число стран, желающих покупать азербайджанский газ, при наличии должного финансирования удвоение поставок уже сейчас вполне реально, о чем говорил на заседании министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Министр подчеркнул, что энергетическая безопасность не может лежать только на поставщике. Азербайджан продвигает четыре проекта в сфере upstream, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2026-2029 годах. В этом году ожидается добыча первого свободного газа с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Кроме того, реализуются четыре новых разведочных проекта на суше и в море.

То есть газ у Азербайджана имеется, и труба ЮГК не останется пустой. Однако разработка новых месторождений это дело затратное и требующее наличия гарантированных покупателей. И Азербайджан не станет вкладываться в дело без наличия инвестиций и гарантий со стороны партнеров.

Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании, подчеркнул, что мы можем увеличить объемы поставок. Но для этого нужно подумать о расширении существующей газотранспортной инфраструктуры, поскольку сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен, и требуется расширение, чтобы поставлять столько, сколько требуется рынку, сказал Президент и добавил: "а, возможно, и больше, учитывая текущую ситуацию в мире".

Отметим, что происходящее сегодня в регионе, и особенно то, что происходит в добывающих странах Ближнего Востока, может серьезно ударить по мировому энергетическому рынку. Сейчас говорят лишь о ценах на нефть, однако фактическое прекращение движения по Ормузскому проливу из-за войны, даже без официального закрытия его Ираном, а также поражение Ираном энергетической инфраструктуры этих стран в скором времени может сказаться также на газовом рынке и газовых котировках. Чтобы в такой ситуации поддержать энергобезопасность своих европейских партнеров, у Азербайджана имеются ресурсы. Как отметил Президент Азербайджана, в текущем году начнется добыча на глубоководном газовом месторождении АЧГ, через два-три года ожидается начало полномасштабной разработки месторождения "Абшерон", что увеличит добычу газа на данном месторождении в три раза. Кроме того, ожидается начало добычи газа в рамках второй фазы разработки месторождения "Умид". В 2028 году начнется добычи в рамках новой фазы разработки "Шахдениз". Все эти проекты, как отметил глава государства, позволят Азербайджану получать на максимальном уровне добычи от 10 до 15 миллиардов кубометров дополнительного газа.

Азербайджан в ходе встречи ясно дал понять партнерам, что имеет все возможности, чтобы не дать им замерзнуть и позволить остановиться их планам. Теперь слово за ними. А Азербайджану есть, куда вкладываться. Недавно страна начала выходить на европейский энергетический рынок уже и в качестве владельца инфраструктуры. Это очень серьезный шаг, который вывел ее из ряда сугубо поставщиков в ряд активных участников рынка.

Президент Ильхам Алиев затронул эту тему в своем выступлении.

"Что касается вопросов, связанных с нашими, скажем так, усилиями на европейском энергетическом рынке, я полагаю, для аудитории будет важно знать, что мы совсем недавно приобрели одну из крупнейших электростанций в Турции - мощностью 870 мегаватт. А в прошлом месяце был подписан контракт с Сербией на строительство электростанции мощностью 500 мегаватт в Сербии. Таким образом, наш вклад в энергетическую безопасность не ограничивается только нашими границами и Южным газовым коридором. Также среди важных достижений и значимых факторов для нас является приобретение двух нефтеперерабатывающих заводов в Италии общей мощностью 10 миллионов тонн. Если прибавить к этому то, что у нас уже есть на турецком побережье Эгейского моря, - нефтеперерабатывающий завод мощностью 12 миллионов тонн, в общей сложности мы будем располагать нефтеперерабатывающими мощностями в объеме 22 миллионов тонн в Средиземноморье и Эгейском море, что само по себе, безусловно, поможет обеспечить устойчивое снабжение нефтепродуктами, а также тысячи автозаправочных станций, которые являются частью сделки", - сказал глава государства.

Напомним, что в конце февраля Европейская комиссия одобрила приобретение SOCAR 99,82 процента акций Italiana Petroli (IP) у API Holding. Эта сделка стала важной вехой в трансформации азербайджанской энергетической стратегии и одним из крупнейших энергетических приобретений последних лет. Речь идет о двух нефтеперерабатывающих заводах мощностью около 200 тысяч баррелей нефти в сутки, более чем 4,5 тысячах автозаправочных станций, нефтебазе и разветвленной логистической инфраструктуре по всей Италии.

Но и это еще не все. Азербайджан благодаря своим возможностям стал не только поставщиком, но и транзитером энергоресурсов с восточного побережья Каспия.

"Кроме того, я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан также играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов. Мы обеспечиваем важный транзит нефти для Казахстана и Туркменистана, и год за годом объем нефти, транспортируемой через нашу систему, растет. Мы способны и обладаем инфраструктурой для приема большего количества нефти с восточного побережья Каспия", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Несколько дней назад министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Азербайджан выразил готовность увеличить транзит казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан до 2,2 миллионов тонн в год. В настоящее время по БТД прокачивается 1,2 миллиона тонн казахстанской нефти.

О начале транзита было объявлено в марте 2023 года. Первая партия казахстанской нефти с месторождения "Тенгиз" была поставлена на Сангачальский терминал в рамках соглашения между SOCAR и КазМунайГаз. В марте 2024 года между КМГ и SOCAR было заключено соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана до 2,2 миллиона тонн в год. В январе 2025 года Казахстан отправил в Азербайджан первый танкер с нефтью с месторождения "Кашаган".

Не будем также забывать о закрытом нефтепроводе Баку-Супса, который может быть запущен в случае увеличения казахстанских поставок в Европу. Азербайджанский транзит всегда был и останется самым надежным, стабильным и безопасным путем энергетического транзита.

Интервью и комментарии участников заседания в Баку, публикуемые в СМИ, показывают, что тема энергетической безопасности сегодня актуальна как никогда. Партнеры Азербайджана знают, что на Баку можно положиться. Нынешняя ситуация в регионе и многие риски, появившиеся откуда не ждали, еще более усилили внимание к азербайджанскому фактору на энергетической карте Евразии. Поэтому заседания Консультативного совета ЮГК будут с каждым годом все более представительными.

О том, что еще может сделать для своих партнеров Азербайджан, Президент Ильхам Алиев донес до участников заседания предельно четко.