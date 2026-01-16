SOCAR начал поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

"SOCAR, осуществляя продажу значительных объемов газа, транспортируемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейским сегментом Южного газового коридора, делает следующий важный шаг в экспорте азербайджанского газа. С января 2026 года азербайджанский газ поставляется покупателям не только из других стран региона, но и из Австрии и Германии", - сказали в компании.

Как отмечается, поставки через Италию в Австрию и Германию дополнительно расширяют географию присутствия азербайджанского газа в Европе, доводя количество стран-покупателей до 16.

"SOCAR продолжает расширять деятельность по маркетингу газа в Европе и регионе Ближнего Востока в соответствии с газовой стратегией, сформированной под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Компания увеличивает портфель сотрудничества с покупателями из разных стран и укрепляет позиции Азербайджана как надежного поставщика энергии", - заявили в компании.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года через Трансадриатический газопровод (TAP), европейский участок Южного газового коридора. Изначально мощность TAP составляла 10 млрд кубометров в год, однако она может быть увеличена до 20 млрд кубометров ежегодно. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия достигли соглашения об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году.

На сегодняшний день TAP поставил в Европу 54,3 млрд кубометров газа.

В 2025 году Азербайджан произвел 51,5 млрд кубометров природного газа. Из них 14,1 млрд кубометров пришлось на месторождение Азери-Чираг-Гюнешли, 27,9 млрд кубометров - на Шах Дениз, 1,6 млрд кубометров - на месторождение Абшерон и 7,9 млрд кубометров - на SOCAR.

За этот период экспорт газа составил 25,2 млрд кубометров. Из них в Европу было поставлено 12,8 млрд кубометров, в Турцию - 9,6 млрд кубометров (включая 5,6 млрд через TANAP), в Грузию - 2,3 млрд кубометров и в Сирию - 0,5 млрд кубометров.